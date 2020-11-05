شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» بشمال سيناء تقيم حفلًا للمُحالين إلى المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حفلا للمحالين إلى المعاش، بحضور كليب راشد، مدير عام المديرية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام المختلفة.

وأكد راشد أنه تم خلال الحفل تكريم كل من هشام عباس وعصام خليل، بعد بلوغهما السن القانونية، وذلك بمنحهما شهادات التقدير والهدايا التذكارية.

أضاف راشد أن حفل التكريم تقليد تقوم به المديرية كل فترة لتكريم المحالين للمعاش، في يوم يطلق عليه يوم الوفاء تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم بالمديرية.