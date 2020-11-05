شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تعقيم وتطهير اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية تشكيل غرف عمليات لمتابعة وتأمين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي وتعقيم وتطهير مقرات اللجان الانتخابية بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف أنه استمرارًا لخطة التعقيم تم تطهير مقرات اللجان الانتخابية استعداداً إجراء انتخابات مجلس النواب 2020 بمراكز المحافظة وتوفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية.