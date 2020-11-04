شكرا لقرائتكم خبر عن أول سيناتور متحولة جنسيا فى تاريخ أمريكا..سارة ماكبرايد تفوز بمقعد بالشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت سارة ماكبرايد أول سيناتور دولة متحولة جنسيًا في تاريخ الولايات المتحدة بعد فوزها بمقعد في مجلس الشيوخ في ولاية ديلاوير ليلة الثلاثاء.

وفوز ماكبرايد، الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز، يعني أنها ستكون أعلى مسئول متحولة جنسيًا في البلاد، وقالت مجلة "بوليتكو" إنها جزء من موجة من المرشحين المتحولين جنسياً الذين يتنافسون على منصب في هذه الدورة الانتخابية.

كان من المتوقع أن تفوز ماكبرايد، التي صنعت التاريخ في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في عام 2016 عندما أصبحت أول متحول جنسيًا بشكل علني يتحدث في أي مؤتمر للحزب الرئيسي في الولايات المتحدة ، في منطقة مجلس الشيوخ ذات الكثافة الديمقراطية الأولى ، والتي تضم أجزاء من ويلمنجتون.

يوجد حاليًا أربعة مشرعين متحولين جنسيًا في الولايات المتحدة: ولاية فرجينيا ديل دانيكا روم ؛ نائبة عن ولاية كولورادو بريانا تيتون. ونائبا ولاية نيو هامبشاير ليزا بانكر وجيري كانون.

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الديمقراطيين احتفظوا حتى الآن بالسيطرة على مجلس النواب ، في حين أن المعركة على مجلس الشيوخ لا تزال قائمة، مع استمرار عد الأصوات فى الانتخابات الأمريكية.

وتوقعت الشبكة إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستوسع أغلبيتها الديمقراطية في مجلس النواب بخمسة مقاعد على الأقل.

واعتبرت "فوكس نيوز" أن توسيع الأغلبية يعد بمثابة دفعة كبيرة لبيلوسي ، التي تعهدت بالتراجع عن الكثير من أجندة الرئيس ترامب في الولاية الأولى إذا خسر إعادة انتخابه.