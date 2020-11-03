شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون أمريكى يصوتون مبكرا فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن نحو 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا فى الانتخابات الرئاسية فى أعلى رقم فى التاريخ الأمريكى.

وأمس، أدلى أكثر من 95 مليونا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب إحصاء لمشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا.

ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى مشاركة فى الانتخابات فى التاريخ الحديث، حيث يشكل هذا الرقم القياسي 69 % من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016.

فيما أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية تصويت حوالي 9 ملايين شخص خلال عملية التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وأوضحت الولاية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن 8 ملايين و974 ألفا و896 شخصا شاركوا في التصويت المبكر.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن هذه النسبة تبلغ حوالي 94% من إجمالي الأصوات في انتخابات عام 2016، حينما صوت 9,6 مليون شخص في انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.