وصول أحمد شفيق وقيادات وزارة الطيران لمحاكمتهم بقضية "فساد وزارة الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وصل منذ قليل أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون من قيادات قطاع الطيران المدني، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، لنظر إعادة محاكمتهم في قضية "فساد الطيران".

وبدأت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده، حيث شدد حرس المحكمة من تواجده تزامنًا مع بدء الجلسة.

وحضر في الساعات الأولى الدكتور حسنين عبيد بصحبة عدد من المحامين للدفاع عن أحمد شفيق، المتهم في قضية فساد الطيران.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.