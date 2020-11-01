شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح 4 مدارس جديدة بتكلفة 31.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأحد، 4 مدارس إنشاء جديد، بتكلفة ٣١ مليون و٧٠٠ ألف جنيه، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

والمدارس المفتتحة هي: مدرسة الوزارية لغات تجريبية ١٤ فصلا على مساحة ٢١٠٠ مترا، بتكلفة ٩ ملايين جنيه ونصف، ومدرسة كوبرى الزاوية للتعليم الأساسي مكونه من ١١فصلا، على مساحة ٢٤٥٠ مترا، بتكلفة ٨ ملايين جنيه، ومدرسة القادسية اعدادي ثانوي تضم ١٥ فصلا، على مساحة ٣٤٦٥ مترا بتكلفة ٧ ملايين ونصف جنيه، ومدرسة الرصيف الرسمية لغات، تضم ١٤ فصلا على مساحة ٢٤٠٠ متراً، بتكلفة ٦ ملايين و٧٠٠ ألف جنيه.

وتفقد محافظ كفر الشيخ فصول المدارس، واختبر التلاميذ في الإملاء وفي كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، كما تابع حل الطلاب لعدد من المسائل الرياضية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدارس.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة ستشهد افتتاح ٣٠ مدرسة خلال المرحلة المقبلة قبل بدء الدراسة تم افتتاح ٥ مدارس، وسيتم افتتاح ١٠ مدارس خلال الأسبوع الجاري، وسيتم افتتاح ٢٠ مدرسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال المحافظ إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماما كبيراً بالعملية التعليمية، مشيدا بالتزام الأطفال والتلاميذ بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

مدارس جديده

مدارس جديده