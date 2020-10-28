حريق هائل بمستودع خردة بجوار محور صفط اللبن.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نشب حريق هائل بمستودع خردة بجوار محور صفط بالجيزة، اليوم الثلاثاء، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي يواصل التهام محتويات بالمستودع.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن بجوار محور ضبط اللبن، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتحاول السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.
وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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