شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..تأكيد تعيين مرشحة ترامب قاضية للمحكمة العليا الأمريكية فى "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس الشيوخ رسميا تعيين مرشحة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب القاضية إيمى كونى باريت، قاضية للمحكمة العليا الأمريكية، وهو المنصب الذى يتم شغله مدى الحياة.

وقال ميتش ماكونيل، الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الذي دافع بشدة عن تعيين باريت، كونه محافظا رافضا للإجهاض: "القاضية باريت يستحق أن يتم تأكيدها أمام المحكمة العليا".

وألقى ماكونيل باللوم على الديمقراطيين في الحزبية المتزايدة بشأن ترشيحات المحكمة العليا. وأشار إلى أنه صوت للقاضيين جينسبيرج (التى وافتها المنية ومن ثم ترك المقعد شاغرا) وبراير - وكلاهما يعتبر ليبراليًا.

ولم يذكر ميتش أنه لم يصوت للقاضيين المعينين من قبل أوباما سوتومايور أو كاجان. و أنه عرقل المعينين من قبل أوباما أمام المحاكم ، ورفض حتى منح جلسة استماع لمريك جارلاند ، مرشح أوباما لخلافة أنطونين سكاليا.

قبل دقائق من تصويت معروف نتيجته سلفًا نظرا للأغلبية الجمهورية فى مجلس "الشيوخ" لتثبيت باريت قاضية للمحكمة العليا ، وجه الديموقراطي البارز في مجلس الشيوخ ، السناتور تشاك شومر من نيويورك ، إدانة حادة لزملائه عبر الممر.

وقال: "قد تفوزون بهذا التصويت وقد تصبح إيمي كوني باريت القاضية التالية في المحكمة العليا ، لكنكم لن تستعيدون مصداقيتكم أبدًا".

جادل مكونيل أيضًا بأن الديمقراطيين يريدون "قضاة نشطاء" يصنعون السياسة بدلاً من الحكم وفقا للدستور.

وقالت صحيفة "الجارديان" إنه بفضل جهوده ، سيكون للمحكمة أغلبية من 6 أعضاء - خمسة منهم تم تعيينهم من قبل الرؤساء الذين خسروا التصويت الرئاسي. من المتوقع أن يحكم القضاة المحافظون ضد الرأي العام حول حقوق الإجهاض والرعاية الصحية وحقوق مجتمع الميم وقضايا أخرى.