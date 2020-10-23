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شكرا لقرائتكم خبر عن 107 مرشحين يتنافسون على 16 مقعدا بانتخابات مجلس النواب ببنى سويف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة بنى سويف منافسة 107 مرشحين على 16 مقعدا بانتخابات مجلس النواب، منهم 16 مرشحا بنظام القائمة يتنافسون على 8 مقاعد، حيث تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة نداء مصر بـ8 مرشحين لكل قائمة على 8 مقاعد، كما تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية بنظام الفردى بواقع 8 مقاعد يتنافس عليها 91 مرشحا.
الدائرة الأولى مقرها مركز بنى سويف ومكوناتها الإدارية (مركز بنى سويف – قسما بنى سويف – بنى سويف الجديدة) خُصص لها مقعدين يتنافس عليهما 24 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز ناصر ومكوناتها الإدارية مركزا الواسطى – ناصر خُصص لها مقعدين يتنافس عليهما 32 مرشحا.
أما الدائرة الثالثة مقرها مركز إهناسيا ومكوناتها الإدارية مركز إهناسيا خصص لها مقعد وحيد ويتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز ببا ومكوناتها الإدارية مراكز: ببا – سمسطا – الفشن وتم تخصيص 3 مقاعد لها ويتنافس عليهن 28 مرشحا.
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