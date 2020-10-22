شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى المصغر حول سوريا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المُصغرة حول سوريا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أكد على مُحددات الموقف المصرى من تلك الأزمة، وذلك انطلاقًا من موقف قائم على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ صورًا تبرز مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة حول سوريا.

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد قال أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه سوريا لتأمين الإفراج عن الصحافي أوستن تايس ومحتجزين أمريكيين آخرين.

وأضاف بومبيو، فى مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية: "نطالب السوريين بالإفراج عن تايس، هم اختاروا ألا يفعلوا ذلك، سنواصل العمل من أجل إعادة كل أمريكي محتجز وليس أوستن فحسب، لن نغير السياسة الأمريكية لتحقيق ذلك".