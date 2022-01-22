"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. وبدء تقليل الأعداد في المؤسسات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 29 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

29 وفاة و1533 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الصحة: بدء تقليل الأعداد بالمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية

180 وفاة جديدة.. حصاد كورونا في أسبوع

ليس من بينها فقدان الشم.. ما أبرز أعراض كورونا حالياً؟

كورونا.. توجيه مهم من القوى العاملة بشأن الإجراءات الاحترازية

إنجي علاء تعلن تعافيها من كورونا.. أصيبت بتجلط والتهاب

الصحة ترد على شائعة الاتصال بالمواطنين للتأكد من حصولهم على اللقاح

الصحة: استقبال 667 ألف جرعة من لقاح "استرازنيكا" بمطار القاهرة

منها النهجان والكحة.. وزير الصحة الأسبق: هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بكورونا - فيديو

تباين عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية

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