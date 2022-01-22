شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يختتمون اليوم امتحانات الترم الأول باللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اليوم السبت، مادتى الثقافة الإسلامية والجبر، ويوم الأحد 23 يناير مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة.

وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد 16 يناير 2022، وتنتهي السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فتبدأ يوم الأحد 16 يناير 2022، وتنتهى الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير المقبل، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلي المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى.