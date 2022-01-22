الصحة: صرف أدوية علاج فيروس سى لطلاب المراحل الإعدادية بالمجان

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن صرف أدوية العلاج من فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية يجرى بالمجان، وأضافت أن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.