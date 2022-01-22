شكرا لقرائتكم خبر عن توفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة رقم 70، حرصت الداخلية على توفير سلع بأسعار مخفضة الأسعار على مستوى الجمهورية من خلال السرادق المنتشرة بالمدن.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة انطلقت فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".