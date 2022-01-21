شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها بسيارة ملاكى أعلى طريق أسيوط الغربى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الصحراوي الغربي بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربى قبل بوابة الرسوم دهشور، بعد اصطدامه بسيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.