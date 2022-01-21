شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن رابطا جديدا لحل مشاكل عدم وصول رسائل لقاح كورونا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رابط جديد يمكن استخدامه فى حال وجود أى مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقى لقاح فيروس كورونا، حيث قالت الوزارة: برجاء كتابة رقم التسجيل، وسنقوم بحل المشكلة عبر الرابط التالي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDx5HL2mNKXXJGmPWTrD_F5l_J2VbNmOir4UvIOEI85L_Hg/closedform

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.