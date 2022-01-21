شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: استمرار موجة الصقيع لمدة أسبوع على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لابد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة داخل وخارج المنزل، نظرا لموجة الصقيع التي يمر بها الطقس في مصر، مشيرا إلى أن شهر يناير معروف عنه انخفاض درجات الحرارة، وستستمر في الانخفاض على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "نأمل أن تستقر أوضاع الطقس في شهر فبراير، أهم سبب في انخفاض درجات الحرارة، الكتلة الهوائية التي تؤثر علينا، قادمة من جنوب شرق أوروبا، وقادمة من مناطق شديدة البرودة تتساقط فيها الثلوج في تلك الأوقاف من العام".

وقال: "درجات الحرارة في المناطق التي جاءت منها تلك الكتلة الهوائية، تتجاوز الـ 10 درجات تحت الصفر، وتلك الكتلة بمرورها من البحر المتوسط، تقل حدتها، والله وهب مصر البحر الأحمر والبحر المتوسط، وهما بمثابة حوائط صد للتغيرات لحالة عدم الاستقرار العنيفة التي تشهدها الدولة المحيطة، فلا نشهد درجات حرارة تحت الصفر".