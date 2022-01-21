شكرا لقرائتكم خبر عن 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى 2021/2022.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى 2021/2022.. "التخطيط": تطورات قيم الدعم النقدى المقدم لبرنامجى "تكافل وكرامة وإعداد المستفيدين" تعكس تنامى دور الدولة فى توفير الحماية الاجتماعية.. واتجاه معدل الفقر للانخفاض لأول مرة عام 19/2020 إلى 29.7% نتيجة هذه النشاطات.

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