أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر>. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

رئيس التنظيم والإدارة: الانتهاء من تدريب 69 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا، منهم 30 ألفا و665 موظفا تم تدريبهم على برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في 3 أماكن تشمل مقر الأكاديمية، والمجلس القومي للمرأة ومركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وقال الدكتور صالح الشيخ، إنه تمن الموافقة على تنفيذ أكثر من 133 حكم قضائي لصالح موظفين حاليين أو سابقين بدءا من أول يوليو 2018 حتى الآن.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الجهاز بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة عن إنشاء، قسما قضائيا، تابعا للهيئة بمقر الجهاز، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون، والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، وهي المرة الأولى التي في تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائي به.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى التجارة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 15 شخص " لعدد 7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 200 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رائدا فى التخفيف من آثار تغير المناخ

قال ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولي كوب26، نايجل توبينج فى ختام زيارته الثانية إلى مصر اليوم الجمعة إنه أكد خلال اجتماعاته بالقاهرة سواء مع المسئولين الحكوميين أو الشركات أو المجتمع المدني، على دور الاستثمار الأخضر في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأضاف توبينج - في بيان وزعته سفارة بريطانيا بالقاهرة- إن الثورة الخضراء ممكنة، ويمكنها أن تحفز اقتصادا أكثر استدامة يوفر نموا نظيفا ووظائف خضراء، "لكننا بحاجة إلى العمل معا الآن لتحقيق ذلك، بما في ذلك القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع صانعي السياسات".

وأوضح توبينج: "هذه هي زيارتي الثانية لمصر، ويسعدني أن أعود لأرى كيف يمكننا استخدام عام 2022 لتعزيز الشراكة الخضراء بين مصر والمملكة المتحدة قبل مؤتمر المناخ كوب27، الذي سوف تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ".

ومن جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي إن زيارة نايجل توبينج هي ثاني زيارة رفيعة المستوى هذا الشهر بعد زيارة رئيس مؤتمر المناخ ألوك شارما.

وزارة التخطيط: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى 2021/2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالي 21/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.

وأوضحت السعيد أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خصّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21/2022 دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020 بنسبة زيادة 41.5%.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، فتشمل برنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.

ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عدد من البرامج الفرعية هى برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة في النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تطوير تطبيق مصرى يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص اعتلال الشبكية

تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى للمشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى والتى تهدف إلى تبنى التكنولوجيات الرقمية الحديثة فى المجالات المختلفة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصري.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أنشأت مركز الابتكار التطبيقى فى أبريل 2020 ويهدف إلى تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة الأداء وسلسلة الكتل وانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والروبوتات وشبكات الجيل الخامس وغيرها. كما يهدف المركز إلى تنمية رأس المال البشرى عن طريق مشاركة الشباب فى مشروعات بحثية تطبيقية مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة. ويضم المركز نحو 55 خبير متخصص فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وقد اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، والإدارة التنفيذية ومسؤولى المشروعات التى ينفذها المركز والعاملين بها؛ حيث استعرض الشباب العاملين بالمشروعات نتائج العمل وأبرز ما تم انجازه فى المشروعات. كما اطلع الدكتور عمرو طلعت على التطبيقات التى طورها المركز بالتعاون مع الجهات الشريكة.

التعليم العالى: إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بتكلفة 10 مليارات جنيه

شهدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تطورات كبيرة ومتلاحقة، ويظهر ذلك من خلال اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتوفير الدعم اللازم لكى تؤدى الجامعة دورها ورسالتها التعليمية والبحثية والتنموية والمُجتمعية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تُعد صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجًا مضيئًا بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد دائمًا على أن قضية التعليم والمعرفة تُمثل قضية أمن قومي، وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء أول معمل في مصر لشبكات اتصالات الجيل الخامس، والتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات"، نظرًا لتوافر المعامل المُتخصصة والإمكانات المعملية والبحثية المُتميزة، بالإضافة إلى إنشاء محطة بُخارية هجينة تجريبية تعمل بمُشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

الصحة: استقبال 667 ألف جرعة من لقاح «استرازنيكا» بمطار القاهرة الدولى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال 667 ألفًا و100 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنيكا"، مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا، عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي"، وذلك مساء أمس الخميس ، بمطار القاهرة الدولي.

ودعا الوزير المواطنين مجددًا بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا، للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن شحنة اللقاحات ستخضع للتحاليل والفحوصات اللازمة في معامل هيئة الدواء المصرية، للتأكد من أمان وفعالية اللقاحات قبل توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن لقاح "استرازنيكا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا.

انخفاض بالحرارة اليوم وشبورة كثيفة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.