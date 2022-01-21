الأزهر يدين هجوم "داعش" الإرهابي على أحد المواقع العسكرية في ديالى بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، فجر اليوم الجمعة، على أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالى بالعراق، وراح ضحيته 11 شخصًا.

وجدد الأزهر - في بيان اليوم - رفضه لكل الجرائم وأعمال العنف التي ترتكبها هذه التنظيمات التي يبرأ منها دين الإسلام ورسول السلام، مشددًا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق؛ قيادة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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