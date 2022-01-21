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الصحة: القافلة الطبية بالمعصرة تقدم الخدمة العلاجية لـ5 آلاف مواطن خلال يومين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 5 آلاف مواطن، من خلال قافلة طبية تم تنفيذها بمنطقة المعصرة التابعة لمركز طبي حدائق حلوان، بمحافظة القاهرة، وذلك على مدار يومي 17 و18 يناير الجاري.

تأتي هذه القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بصحة المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم /الجمعة/، أن القافلة ضمت تخصصات (الباطنة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة المسالك البولية، والجلدية، والأسنان، والأنف والأذن، وتنظيم الأسرة)، فيما تم تحويل 1000 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية.

وأضاف أنه تم إجراء 500 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس المستجد أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، لافتة إلى عقد 10 ندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، حرصًا من الوزارة على خفض أعداد الإصابات بعدوى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

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