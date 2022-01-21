شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: نشاط رياح واضطراب بالملاحة على البحر المتوسط الأحد والاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا خاصا بالبحر المتوسط، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية والتى تتحول إلى الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، كما تتكاثر السحب المنخفضة الممطرة يومى الأحد والاثنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة ، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.