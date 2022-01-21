زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من يوم 26/1/2022 حتى 24/2/2022 على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعى بين النزلاء والزائرين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل واتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.