أبرزها ضبط 4 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع الجمركية و 28 قضية في مجال الأمن العام، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و5 قضايا في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

محمد يوسف

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