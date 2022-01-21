أبرزها ضبط 4 قضايا تهريب.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة تهريب البضائع الجمركية و 28 قضية في مجال الأمن العام، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات و5 قضايا في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.