الداخلية: تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وضبط 169 قطعة سلاح خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 149 متهما، وتنفيذ 86348 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 215 قضية مخدرات بإجمالي 233 متهم، 29 متهما هاربا، 22 لاتهامهم في أعمال بلطجة، وضبط 231 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23986 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 14 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.