بعد 33 جريمة.. ليلة سقوط عصابة سرقة الهواتف في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل والمغافلة".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية).. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب النشل والمغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 33 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى "عميلين سيئي النية" ("لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.