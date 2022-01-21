تزامنا مع الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة.. انطلاق المرحلة الـ 21 من "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "استراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

وانطلقت المرحلة في مديرية أمن أسيوط، ومديرية أمن قنا، ومديرية أمن الإسكندرية، ومديرية أمن الفيوم، ومديرية أمن الأقصر، ومديرية أمن أسوان، ومديرية أمن الإسماعيلية، ومديرية أمن البحر الأحمر، ومديرية أمن الغربية، ومديرية أمن المنوفية، ومديرية أمن المنيا، ومديرية أمن الوادي الجديد، ومديرية أمن سوهاج

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.