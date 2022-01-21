منها النهجان والكحة.. وزير الصحة الأسبق: هذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بكورونا - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وقال حاتم، في مقطع فيديو له على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الجمعة، إنه إذا شعر الشخص بأعراض تشبه الإنفلونزا أو نزلات البرد، فإن ذلك قد يشير إلى الإصابة بكورونا، مؤكدا أن أعراض الإنفلونزا والبرد تشبه أعراض فيروس كورونا.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أنه حال التعرض أو مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا وظهرت أعراض الفيروس عليه، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن كل موجه من موجات فيروس كورونا كان لها أعراض مختلفة، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق في الموجة الأولى، وارتفاع الحرارة سواء مستمرة أو قصيرة لمدة 48 ساعة، إضافة إلى أوجاع شديدة وتكسير شديد بالجسم

ولفت إلى أن الالتهاب الرئوي، قد يأتي نتيجة فيروس أو بكتيريا، موضحا أنه في حالة الإصابة بكورونا تبدأ أعراض مثل الكحة وارتفاع حرارة متكرر، والنهجان، ونقص الأكسجين في حال الإصابة الشديدة، وفي هذه الحالة، يتم إجراء اشعة مقطعية بدون صبغة لتحديد حجم الإصابة "متوسطة أم شديدة"