الطقس.. الأرصاد: الانخفاض في درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقال شاهين لمصراوي، إن درجات الحرارة ما زالت في انخفاض شديد حتي نهاية الأسبوع المقبل على الأقل.

ولفت مدير مركز التنبؤات، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار بنسب متفاوتة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، تصل إلى أمطار خفيفة على القاهرة الأحد المقبل.

في الوقت نفسه، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترتي الليل والنهار، بسبب نتيجة الهواء البارد القادم من جنوب أوروبا، يصاحبها انخفاض ملموس وملحوظ فى درجات الحرارة وخاصة في فترة الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها، الجمعة، إلى أن هناك انخفاض بدرجات الحرارة بشكل أكبر على بعض الدول مثل (تركيا -سوريا -لبنان -العراق ) بشكل كبير وتتساقط الثلوج هناك على نطاق واسع، وتجمدت معها الحيوانات فى تركيا.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفعة على جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.