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الرى توضح أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات حتى الأحد (خرائط)

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القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث أكدت التوقعات عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة 21 يناير.

 

فيما أكدت توقعات المركز، أنه قد تتعرض غدا السبت 22 يناير، مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية والشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم، كما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم، وتتعرض محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم وقد تصل إلى القاهرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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