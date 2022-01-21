شكرا لقرائتكم خبر عن الرى توضح أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات حتى الأحد (خرائط) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث أكدت التوقعات عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة 21 يناير.

فيما أكدت توقعات المركز، أنه قد تتعرض غدا السبت 22 يناير، مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية والشرقية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم، كما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 15 مم، وتتعرض محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم وقد تصل إلى القاهرة.