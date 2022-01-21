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شكرا لقرائتكم خبر عن الرى توضح أماكن سقوط الأمطار بالقاهرة والمحافظات حتى الأحد (خرائط) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث أكدت التوقعات عدم سقوط أمطار اليوم الجمعة 21 يناير.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.