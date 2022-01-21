"سبها وضرب والدتها في الطريق.. تفاصيل واقعة تعدي شخص على فتاة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة حال سيرها بالطريق العام بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد هوية الفتاة المشار إليها بمقطع الفيديو ، وتبين أنها (طالبة ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) ، وأنه بتاريخ 16 الجاري حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والقذف ، وحال تدخل (والدتها) تعدى عليها بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.