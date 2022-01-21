انقلاب شاحنة مواد بترولية على طريق الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب شخص، في حادث انقلاب شاحنة مواد بترولية، اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب شاحنة مواد بترولية في منطقة الكيلو 60 طريق "الخارجة – أسيوط" أسفل منطقة النقب الجبلية بالطريق، أسفر عن إصابة محمد عبد العزيز محمد، 58 عامًا، سائق الشاحنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالضلوع.

جرى نقل المصاب لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج، وجاري رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور ومعدات الوحدة المحلية والحماية المدنية لإعادة السيولة المرورية للطريق مرة أخرى.

حرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.