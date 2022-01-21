في زيارته الأولى لمصر.. رئيس كوريا الجنوبية يستقل أحد قطارات الخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

زار صباح اليوم، موون جاي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكان في استقباله الفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة باستقلال، أحد قطارات الخط الثالث للمترو المتجهة إلى ورشة العمرة الجسيمة لقطارات الخط، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي "عدلي منصور – السلام"

في بداية الجولة، رحب وزير النقل بالرئيس الكوري معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لأحد مشروعات النقل الهامة في مصر، والتي يعبر التعاون المشترك بها تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا، مشيرا إلى التعاون المشترك المثمر في عدد من قطاعات النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي

واستمع الرئيس الكوري الجنوبي خلال استقلال القطار لشرح مختصر عن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق الذي يربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى ويمتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة وقد تم تشغيل 3 مراحل منه بطول 23.5 كم وعدد 19 محطة، وجاري حالياً تنفيذ المرحلة الأخيرة منه بطول 17.7كم عدد 15 محطة، إضافة إلى استعراض مدى مساهمة الحكومة الكورية في تنفيذ مشروعات المترو، والتي تشمل العقد الموقع مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطار مكيف للخط الثالث بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة وحيث تبلغ قيمة العقد 640 مليون جنيه + 317.7 مليون يورو ويتم تمويل الشق الأجنبى للعقد من خلال الحكومة الكورية، وكذا تم استعراض مميزات القطارات الكورية من الداخل والخارج ومخطط توريدها حيث قد تم توريد عدد 18 قطار ومكونات عدد 5 قطارات من القطارات التى سيتم تجميعها في سيماف لنقل الخبرات للفنيين والعمال المصريين و تم دخول 10 قطارات الخدمة وجارى عمل الإختبارات الديناميكية لباقى القطارات الموردة بالورش ليتم دخولهم الخدمة تباعاً .

وأثناء دخول القطار وورشة العمرة الجسيمة تم تقديم شرح مختصر لمباني الورشة والتي تعتبر أكبر ورشة بالشرق الأوسط منفذة على 65 فدان وتحتوي على 32 مبنى حيث يتم فيها عمل العمرات الجسيمة والخفيفة وأعمال الدهانات وتجديد العربات لقطارات الخط الثالث علاوة على قدرتها على تخزين قطارات بسعة 30 قطار ومخازن لتخزين قطع الغيار اللازمة للعربات.

وشاهد رئيس كوريا الجنوبية، عرضاً تقديميا عن التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وذلك من خلال التعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيريك) لصناعة توطين وتوريد 40 قطار مترو (۳۲۰ عربة ) للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة الى مدة 8 سنوات صيانة بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات مبلغ 96 مليون دولار للصيانة بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم وشركة نيرك ووزارة النقل والتي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي هيونداي روتيم والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيريك) في نوفمبر 2021 على هامش الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر النقل الذكي لأفريقيا والشرق الأوسط "TRANSMEA 2021”" وذلك لتصنيع عدد 320 عربة للخطين الثاني و الثالث لمترو الأنفاق بالإضافة الى مدة 8 سنوات صيانة وذلك بمبلغ 560 مليون دولار لتصنيع العربات ومبلغ 96 مليون دولار للصيانة.

ووصل مساء الأربعاء، الرئيس الكوري الجنوبي موون جاي، مطار القاهرة الدولي، في زيارته الرسمية الأولى لمصر.

والجدير بالذكر أن هناك علاقات متميزة بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي حيث في مجال السكك الحديدية يتم التعاون في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم والجاري تنفيذه بمعرفة شركة هيونداي روتيم وكذلك التعاون في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم، وفي مجال مترو الأنفاق تم التعاون والانتهاء من تصنيع وتوريد عدد (20) قطار مكيف للخط الأول للمترو خلال الفترة من 2015 حتى 2017 حيث تم تصنيع عدد 11 قطار بشركة هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتم تجميع عدد 9 قطارات بمصنع سيماف وتقوم حاليا الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات من تاريخ انتهاء فترة الضمان (سنتين) لكل قطار.