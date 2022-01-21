الطقس.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة بجميع الأنحاء في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الكتلة الهوائية الباردة التي تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترتي الليل والنهار بسبب نتيجة الهواء البارد القادم من جنوب أوروبا، يصاحبها انخفاض ملموس وملحوظ فى درجات الحرارة وخاصة في فترة الليل والصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها، الجمعة، إلى أن هناك انخفاض بدرجات الحرارة بشكل أكبر على بعض الدول مثل (تركيا -سوريا -لبنان -العراق ) بشكل كبير وتتساقط الثلوج هناك على نطاق واسع، وتجمدت معها الحيوانات فى تركيا.

وأشارت إلى أن ذلك يرجع إلى سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفعة على جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.