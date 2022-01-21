شعراوي: توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 3429 مشروعاً



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان الوزارة تسعى لإحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة" حياة كريمة "من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وإنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكانها لافتاً الى أن المبادرة تهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف ، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية ، و اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم ، والاستثمار في تنمية الانسان المصري وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل على دعم مكون التنميةالاقتصادية بقري المبادرة حيث تمكنت من توفيرأكثر من 27 الف فرصة عمل بتمويلها 3429 مشروعاً بتكلفة حوالى 537 مليون جنيه من خلال صندوق التنمية المحلية و"مشروعك"، مشيراً الى أن مشروعك تمكن من توفير حوالى 27 الف فرصةعمل بتمويل 2737 بإجمالى قروض 530 مليون ، بينما استطاع الصندوق توفير 692 فرصة عمل مستدامة بتمويل أكثر من 7 ملايين جنيه في 13 محافظة وبلغ نصيب المرأة فيها 67%من اجمالى فرص العمل.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن مكون التنمية الاقتصادية للوزارة يعتمد على أذرعها الهامة في تمويل المشروعات الصغيرة والتى تتمثل في صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"والمجمعات الحرفية ومبادرة " فرصتك في قريتك" مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة في خلق فرص عمل مستدامة لمواطني وشباب القرى المستهدفة من خلال التركيز على دعم التكتلات والتنافسية الاقتصادية في كافة المراكز موضحاً أن الوزارة تهدف الى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول للمواطنين في القري والنجوع والتيسير عليهم فى الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم وإصدارالتراخيص لهم والمساعدة في تسويق منتجاتهم

ولفت الوزير الى انه تم توفير الاراضي المطلوبة لإقامة المجمعات الحرفية حيث تم توفير الأراضي اللازمة لإنشاء 62 مجمعاً حرفياً داخل 59 قرية في 29 مركز إدارى بـ18 محافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، مما يساهم في توفير فرص عمل و تنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير ، مشيرا إلى أن هذا سيسهم أيضاً فى النمو الاقتصادي للقري المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه تم إطلاق تطبيق " فرصتك في قريتك على الهواتف الذكية في ديسمبر 2021 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر وذلك لتقديم دعم اقتصادي للمجتمعات الريفية ، وقال أن هذا التطبيق يهدف الى ربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم مؤكداً على أهمية أن يشعر مواطنى القرى المستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة" بنتائج المبادرة خاصة عن طريق تمكينهم الاقتصادى وتوفير فرص عمل مستدامة لهم ليشعروا بجدوى الاستثمارات التي ضختها الدولة فى قطاعات البنية التحتية والخدمات.