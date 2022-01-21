رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن الجناح المصري بإكسبو يعكس مقومات الجمهورية الجديدة وترابطها مع ضارة المصريين العريقة ويقدم للجمهور رسالة صادقة عن مصر في ثوبها الجديد.

واستقبل الجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي وفد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ورافق الوفد البرلماني خلال الجولة السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، والوزير مفوض تجاري/ أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو ٢٠٢٠ دبي ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وأشاد الجبالي بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لإيلاء كافة أشكال الدعم للمشاركة المصرية في هذا المحفل العالمي على أرض دولة الإمارات الشقيقة، فضلاً عن الدور المحوري الذي قامت به الدولة بكافة أجهزتها للخروج بهذا الجناح بالشكل الذي يليق بصورة مصر ومكانتها إقليمياً ودولياً.