شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال لقائه نظيره الكورى الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الجمعة، مباحثات الرئيس عبدالفتح السيسى مع نظيرة الكورى الجنوبى بالقاهرة والاتفاق على مواصلة الحوار الإستراتيجى لدفع التعاون بين البلدين قدما.

فذكرت صحيفة "النهار" الكويتية تحت عنوان "السيسي: نتطلع إلى طفرة تنموية ضخمة"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتطلع إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة كما تطلع مصر لجذب الاستثمارات والشركات الكورية، مضيفا: «مع استعدادنا لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت عنوان "السيسي يتفق مع جيه إن على دعم دخول مصر الثورة الصناعية الرابعة"، ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تفعيل الشراكة الشاملة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي – شدد في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، والتي تعد زيارته لمصر أول زيارة لرئيس كوري جنوبي منذ 16 عاما - على أهمية تواصل التشاور السياسي الثنائي ومواصلة الحوار الاستراتيجي لدفع التعاون بين البلدين قدما.. وقال: إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.