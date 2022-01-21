كورونا.. توجيه مهم من القوى العاملة بشأن الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخاصة متحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول على اللقاحات؛ لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقي الخدمة.

وشدد سعفان في بيان له، الجمعة، على ضرورة توفير المطهرات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم اليومي لجميع أدوار الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منوها بأنه يتابع إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع أدوار وغرف الوزارة كل 24 ساعة، فضلا عن جميع المركبات التي تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة يوميا منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

ووجه جميع إدارات الوزارة بضرورة التباعد بين العاملين، ومنع الازدحام والتوسع في استخدام التحول الرقمي لتقديم خدمات القوى العاملة للمواطنين لتقليل الحركة والانتقال، كما أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

ووجه بضرورة التأكد من حصول العاملين ومتلقي الخدمة على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن العاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة، والصحة والسكان .. موضحا أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة وصحة العاملين وأسرهم والمواطنين منعا لانتشار ومواجهة وباء فيروس كورونا المتحور.