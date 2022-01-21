قانون العمل الجديد.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر يكشف تفاصيل مناقشة آخر مادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الفترة المقبلة ستشهد نقاش حول المواد المتبقية، من مشروع قانون العمل الجديد.

يأتي ذلك بعد انتهاء مجلس الشيوخ، من مناقشة 105 مواد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمهيدًا لاستكمال باقي المواد نهاية يناير الجاري، للانتهاء من جميع مواده وإرساله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأكد عيش في تصريح له، أنه سيطالب بضرورة إلغاء المادة 133 من المشروع المقدم من الحكومة كونها مادة "ملغمة" تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل دون شروط، وبذلك "تنسف المكتسبات" التي حصل عليها العامل، بحسب ما قال.

وتنص هذه المادة على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر".

وأوضح عيش، أن هذه المادة غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل متابعا:"لذلك سأقترح ضرورة إلغاءها أو تعديلها وتوضيحها وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن.

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