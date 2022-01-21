ملخص مشاركة مصر في ثاني أيام المعرض الدولي للسياحة والسفر "فيتور" بإسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، استقبل نايف حمدي الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالجناح المصري المشارك بمعرض الفيتور الدولي للسياحة والسفر " الفيتور" Fitur في دورته الثانية والأربعين، في ثاني أيامه لهذا العامؤ بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتناول اللقاء، الحديث حول التعاون المشترك بين مصر والأردن من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية بين البلدين في السوق الاسباني ، خاصة وأن نسبة كبيرة من السائحين الأسبان يفضلون أن يشتمل برنامج زيارتهم على زيارة الأماكن الأثرية سواء الفرعونية أو زيارة البتراء الأردنية.

كما عقد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، عدداً من اللقاءات المهنية، والتقى برئيس اتحاد شركات السياحة الإسباني CEAV، وتم مناقشة إمكانية استضافة مصر للمؤتمر السنوي الخاص باتحاد الشركات السياحية الإسباني.

كما التقى بممثلي التسويق بالنادي الملكي الإسباني ريال مدريد، وذلك من أجل بحث سبل التعاون مع النادي للترويج للسياحة المصرية من خلال مناقشة عدداً من الأفكار الترويجية، بالإضافة إلى لقائه مع نجم نادي ريال مدريد السابق Fernando Hierro والذى يرأس حاليا إحدى الجمعيات الرياضية، وتم مناقشة مقترح إقامة حدث رياضي كبير في مصر عام ٢٠٢٣، مع إمكانية اختيار إحدى المدن المصرية كعاصمة السياحة الرياضية، على غرار ما سبق وتم اختيار مدريد كعاصمة للسياحة الرياضية.

كما اجتمع مع مسئول التسويق بشركه Reed Exhibition وذلك للحديث عن استعدادات الهيئة للمشاركة في المعرض السياحي الدولي WTM Latin America والذي سيعقد في شهر أبريل المقبل في مدينة ساوباولو بالبرازيل، والذي يعد من أهم المعارض بالقارة اللاتينية.

والتقى ماجد أبو سديرة بعدد من منظمي الرحلات، لمناقشة آليات التعاون المشترك وتنظيم رحلات تعريفية لوكلاء شركاتهم، وزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر.

كما تم اطلاعهم على قواعد الحملات الإعلانية المشتركة، حيث أبدوا استعدادهم للتعاون مع الهيئة من أجل الترويج لمصر، خاصة وأنها تمثل أحد أهم المقاصد السياحية الثقافية، بالاضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها الوضع الحالي بالسوق الإسباني بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والتي اجتاحت العالم كله منذ مطلع عام ٢٠٢٠، كما تم التطرق لسبل التعاون المشترك في تنفيذ حملات إعلانية مشتركة.

كما التقى أبو سديرة، بمسؤول التسويق بمجموعة Expedia والذي طرح خطته ومقترحاته للترويج للسياحة المصرية عبر التعاون مع المجموعة.

وعلى صعيد اللقاءات الإعلامية، عقد رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة عدد من اللقاءات الإعلامية منها مع مجلة Gaceta de Turismo التي تعد من أشهر المجلات السياحية المهنية المتخصصة، وعدد من القنوات التليفزيونية والراديو منها EITB RADIO EUSKADI و Radio Intereconomia.