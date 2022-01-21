شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: منخفضان يحملان أمطارا غزيرة وأجواء شديدة البرودة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت إدارة الأرصاد الجوية في الأردن، من خطر تشكل الصقيع وحدوث حالة انجماد شديدة ليلة الخميس الجمعة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، وفق مدير الإدارة رائد آل خطاب، الذي توقع منخفضين جديدين الأسبوع المقبل.

وقال آل خطاب لتليفزيون "المملكة" الأردنى، الخميس، إن "الجو يشهد استقرارا في مناطق الأردن كافة، لكن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة بين 5-7 درجات مئوية وهي المعدل الطبيعي بهذه الفترة وهو 12 درجة".

وأشار إلى أن "مناطق المرتفعات الجبلية في الشمال والوسط وبالذات المرتفعات الجنوبية تشهد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 2-4 درجات مئوية، بالتالي فإن درجات الحرارة في فترات الليل ستنخفض إلى ما دون الصفر المئوي".

وتوقع المسؤول الأردنى أن تشهد الليلة المقبلة درجات حرارة صغرى بالنسبة لعمّان بين 2-3 درجات تحت الصفر وفي الجبال العالية بين 3-6 درجات تحت الصفر، قائلا: "نحن مع حالة انجماد شديدة الليلة المقبلة، ليلة الخميس على صباح الجمعة".

"وأضاف الثلج عندما يبدأ بالذوبان يمتص الحرارة من الجو وستنخفض درجات الحرارة، لكن المناطق الجبلية متفاوتة مثلا جبال عجلون متوقع بفترة بعد غروب الشمس أن تنحدر درجة الحرارة إلى الصفر ونبدأ بأخذ الاحتياطات في هذه المنطقة".

وأضاف آل خطاب أن منخفضا جويا جديدا سيؤثر على المملكة الأردنية مع ساعات مساء وليلة الأحد وستكون هطولات مطرية بين الحين والآخر في أغلب أيام الأسبوع المقبل سيرافقها كتلة هوائية باردة جدا قادمة من شمال شرق أوروبا وستتمركز تقريبا فوق تركيا وتدفع هواء شديد البرودة باتجاه شرق المتوسط.

وتوقع أيضا تشكل منخفض جوي آخر ليلة الثلاثاء على الأربعاء المقبل.

وحذر من تشكل الصقيع على جزء من الغور الشمالي والوسط، داعيا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.