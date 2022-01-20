شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل العمل المناخى الأممى: لقاءات مع مسئولين مصريين استعدادا لـ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ الدولي COP26 الذى يقوم بزيارة مصر فى ظل بدء الاستعدادات لمؤتمر COP27 في مصر، إن زيارته لمصر كانت ناجحة.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من الصحفيين: "لقد عملت في مؤتمر cop26، مع الشركاء من القطاع الخاص والشركات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بتغيرالمناخ، ولقد التقيت أثناء زيارتي لمصر بوزيرة البيئة، ووزير الخارجية، ووزير التعاون الدولى ، ومساعد وزير النقل البحري وعدد من الشباب، وعدد من النواب والمجتمع المدني لبحث استعدادات مؤتمر cop 27 وسبل نجاحه".

وتابع: "التقيت مع جميعة رجال الأعمال المصرية البريطانية، وعدد من الشركات لبحث دورها فى ملف المناخ، كما التقى مع عدد من البنوك منها بنك التنمية والبنك المركزى".

واستطرد قائلا: "قمت أيضا بزيارة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس"، مشيرا إلي دور مصر في مؤتمر cop27، وأن لها دور كبير بمجال الطاقة المتجددة.

وقال:" مصر لها مكانة كبيرة ولها دور إيجابي في موضوع تغير المناخ وتستطيع أن تتولى القيادة في المنطقة في ملف المناخ"، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليا بتعيين بطل العمل المناخي من جانبها لمؤتمر cop27، وأن خلال زيارته القادمة لمصر الشهر المقبل سنعمل سويا.