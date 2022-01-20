صحة القاهرة: إنقاذ حياة رضيع يعاني من انسداد بالمريء بمستشفى عين شمس العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نجحت مستشفي عين شمس العام بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، في إجراء أول عملية جراحية لطفل حديثي الولادة، أمس الاربعاء، لإنقاذ حياته بعدما كان يعاني من انسداد بالمرئ، وتم إجراء العملية واستئصال الناصور وإعادة توصيل المرئ.

جاء ذلك بعد ان استقبلت المستشفى أم الطفل لإجراء ولادة قيصرية في آخر الشهر الثامن من الحمل، وتم حجز الطفل في حضانة المستشفى لوجود مشاكل في التنفس و كان وزنه ١٧٥٠ جراما.

وكان الفريق المعالج بعد إجراء الفحوصات، وتشخيص الحالة بوجود انسداد بالمرئ، مع ناصور بين المرئ والقصبة الهوائية.

شمل الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد نادر استشاري جراحة الاطفال، الدكتور محمد محمود عطية اخصائي جراحة الاطفال، والدكتورة مريم وهبي استشاري التخدير، وكذا طاقم تمريض العمليات والحضانات وفنيو التخدير محمد نادر الجنايني استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور محمد عطية سقساقة أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، والدكتور حسام سليمان طبيب مقيم الجراحة، والدكتورة مريم وهبي استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتورة آلاء طبيب مقيم التخدير، والدكتورة دينا مدحت أخصائي الأطفال المبتسرين، ومس هبة من تمريض العمليات، تحت إشراف الدكتور أمجد أبو العلا رئيس قسم الجراحة والدكتورة هالة فاروق رئيس قسم الأطفال المبتسرين والحضانات.

قال الدكتور طارق العريني ان المستشفي توسعت في إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة اهالي منطقة عين شمس من منتفعي نفقة الدولة او التأمين الصحي، او القسم الاقتصادي.

قال العريني، إن المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتاً الي أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن المديرية تعمل علي تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل الدكتورة ناهد سمير مدير العلاجي بالمديرية، والدكتور عربي محمد مدير ادارة المستشفيات.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل علي رفع كفاءتها و تطويرها، وذلك للعمل علي تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تعد مستشفى عين شمس العام من اوائل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بعملية ترقيع القرنية، جراحات الحول و جراحات التجميل الخاصة بالجفون وعمليات إزالة المياه البيضاء وحقن الشبكية، وبعض جراحات الاورام، وكذا عمليات أورام البنكرياس والغدة الدرقية، وعمليات استئصال البروستاتا بالتبخير و استئصال أورام المسالك.

تقوم المستشفى بجراحات مميزة، خاصة بقسم العظام والي توجد في عدد قليل من مستشفيات الجمهورية خاصة القطاع الحكومي، مثل تغيير المفاصل و تصليح الاربطة بالمنظار.

يذكر ان المستشفى يخدم ما يعادل من ٢٠٠٠ ل ٣٠٠٠ الاف مواطن يوميا، في محيط حوالي ٦ مليون مواطن من عدد سكان القاهرة.