"كبلوه بالحبال".. الداخلية تكشف تفاصيل "فيديو تعذيب عامل خردة" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتكبيل شخص ومواجهته بواقعة سرقة بالغربية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية يظهر خلاله أحد الأشخاص مُكبل بالأحبال وبه إصابات بالوجه ويقوم بعض الأهالي بمواجهته بواقعة سرقة.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص وتبين أنه عامل خرده - مقيم بذات القرية.

وباستدعائه تبين إصابته بكدمات بالوجه، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص - مقيمين بذات القرية لقيامهم بالإمساك به وإيثاقه بالحبال والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته؛ وذلك حال شروعه في سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة للأسباب المنوه عنها، وأضاف أحدهم "صاحب المخزن" بعدم تحرير محضر بالواقعة لتدخل الأهالي للصلح والتراضي بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.