شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقدم تخفيضات بأسعار التذاكر لمن فوق الـ60 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد تخفيضات للركاب ممن فوق سن الـ 60 عاما على أسعار تذاكر كافة قطاراتها وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض، ونستعرض هذه القواعد خلال التقرير التالى:

1ـ يحصلون على تذاكر بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن.

2ـ هذا الترخيص يستخدم للحصول على تذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص.

3ـ يحصل الراكب حامل هذا الترخيص على التذكرة بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمتها.

4ـ التذكرة يحصل عليها من أي شباك حجز من الشبابيك المتواجدة بالمحطات.