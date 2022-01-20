تجديد حبس المتهم بـ قتل صديقه وتمزيق جسده بصاروخ في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بـ قتل صديقه وتمزيق جسده بصاروخ بمنطقة أكتوبر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال مناقشة فريق البحث بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر له أنه يعمل مقاول وتعرف على المجني عليه الذي يعمل "بودي جارد" منذ قرابة عامين وكان الأخير يتردد عليه كثيرًا في شقته بأكتوبر إلا أنه في الفترة الأخيرة أقام معه بشكل دائم بعدما تشاجر مع زوجته وطلب منه استضافته في شقته.

أكمل المتهم أن المجني عليه كان سيئ الخلق ويقوم بعدة أفعال يرفضها حيث كان يتعاطى المواد المخدرة ويتناول الخمور إضافة إلى تردد فتيات عليه في شقته وهو ما كان يرفضه المتهم الذي اكتشف أن منزله تحول إلى ما يشبه "الوكر" لكنه كان يخشى مطالبة المجني عليه بالرحيل خوفًا منه نظرًا أنه بودي جارد قوي البنية.

وعن يوم الجريمة قال المتهم إنه نشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة فقرر التخلص منه وغافله وانهال على جسده بالطعنات مرددا: "خدته على خوانة" حتى سقط البودي جارد غارقًا في دمائه وفارق الحياة، استكمل المتهم قائلًا إنه كان لا يعرف كيفية التخلص من جثة صديقه فقام بحمله ووضعه داخل البانيو في الحمام حتى يفكر في حل وتركه لمدة يومين ومع بداية انتشار رائحة كريهة للجثة قفزت إلى ذهنه فكرة تقطيعها لأجزاء حتى يتمكن من القاءها بدلًا من حمل الجثة بالكامل فاستأجر صاروخ كهرباء وعاد إلى الشقة وقام بتقطيع جثة صديقه حيث فصل الذراعين والرجلين وكفي اليد عن الجذع ووضع الأشلاء داخل الثلاجة وتمكن من التخلص من جزء منها في مكان لتجميع القمامة وجزء آخر في قطعة ارض فضاء والمتبقي القاه في شقة مهجورة في مكان ناءٍ.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية من خلال فحص علاقات المجني عليه والأماكن التي يتردد عليها والاستعانة بالتقنيات الحديثة انتهت إلى تحديد هوية المتهم فترأس المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر قوة أمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف فور مواجهته وأرشد عن متعلقات المجني عليه التي أخفاها في شقته.