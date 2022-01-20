"إلحقوني بيضربوني".. حقيقة اتهام سيدة لأشقائها بالتعدي عليها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول استغاثة إحدى السيدات بالبحيرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعدي شقيقيها عليها بالضرب.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا استغاثة من إحدى السيدات تضررت خلالها من شقيقها وشقيقتها لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث تلفيات بمسكنها.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وباستدعائها وسؤالها قررت قيام كلٍ من شقيقها وشقيقتها - مقيمان بدائرة المركز بالتعدي عليها بالضرب والتعرض لها بشكل مستمر وعدم وجود وإصابات بها.

باستدعاء المشكو في حقهما، وبمواجهتهما قررا بوجود خلافات بينهما وشقيقتهما حول الميراث واعتياد الشاكية نشر تلك الاستغاثات بهدف الإضرار بهما.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.