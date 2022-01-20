السكة الحديد تعلن 50% تخفيضًا على التذاكر لهذه الفئة بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تخفيضات على أسعار تذاكر كافة القطارات، للركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

وجاءت هذه القواعد على النحو التالي:

1ـ يحصلون على تذاكر بموجب

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حاجتها إلى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه.

قيمة الأجر

وأوضحت المحافظة، في إعلانها، أن قيمة الأجر الصافي اليومي للعامل يقدر بـ 150 جنيها للعمل لمدة 8 ساعات على مدار اليوم.

المستندات المطلوبة

نوهت المحافظة، بأن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية.

أماكن التقديم

على من يرغب في التقدم التوجه إلى مقار الأحياء طبقا للأقرب لمحل السكن: (الدقي – العجوزة – بولاق الدكرور - الوراق – شمال الجيزة – جنوب الجيزة – العمرانية – الطالبية – الهرم) وذلك لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارا من تاريخه وحتى يوم الاثنين الموافق 31/1/2022 علما بأن العمل مستمر أيام العطلات.

تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن.

2ـ هذا الترخيص يستخدم للحصول على تذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص.

3ـ يحصل الراكب حامل هذا الترخيص على التذكرة بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمتها.

4ـ التذكرة يحصل عليها من أي شباك حجز من الشبابيك المتواجدة بالمحطات