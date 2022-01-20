السكة الحديد تعلن 50% تخفيضًا على التذاكر لهذه الفئة بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، تخفيضات على أسعار تذاكر كافة القطارات، للركاب في أعمار فوق 60 عامًا، وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض.

وجاءت هذه القواعد على النحو التالي:

1ـ يحصلون على تذاكر بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن.

2ـ هذا الترخيص يستخدم للحصول على تذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص.

3ـ يحصل الراكب حامل هذا الترخيص على التذكرة بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمتها.

4ـ التذكرة يحصل عليها من أي شباك حجز من الشبابيك المتواجدة بالمحطات