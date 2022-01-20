الصحة: قافلة طبية في مستشفى قفط التعليمي لعلاج أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، تنظيم قافلة طبية لتشخيص وعلاج العيوب الخلقية بالقلب لدى الأطفال والكبار، بواسطة القسطرة، وذلك في محافظة قنا، بمستشفى قفط التعليمي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن فريق القافلة الطبية من أطباء المعهد القومي للقلب، برئاسة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شقة، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي.

وأضاف «السودة» أنه سيتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية صباح يوم الخميس 3 فبراير، وسيتم إجراء عمليات القسطرة والجراحات القلبية يوم السبت 5 فبراير.

يذكر أن المعهد القومي للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية، خلال عام 2021، لـ 2 مليون و178 ألف مواطن، والتي شملت مناظرة 500 ألف مريض من المترددين على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض، في قسم الاستقبال والطوارئ، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 37 ألف و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة، كما أجرى 10 ألاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 8 ألاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 863 ألف و310 تحليلًا طبيًا، و194 ألفًا و755 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية).